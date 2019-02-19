آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب يؤكد مقتل 10 إرهابيين خطيرين في الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات تحرير الجنوب مقتل 10 إرهابيين خطيرين على يد قوات الجيش خلال العمليات العسكرية التي خاضها في الجنوب بالأيام القليلة الماضية.

وأوضح آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب، اللواء عبد السلام الحاسي، أن عملية تحرير الجنوب تسير بأفضل شكل مُمكن، مُشيراً إلى أن العصابات التشادية الإرهابية التي تتحصّن في المنطقة تحصل على دعم أجنبي من قبل أطراف ترفض استقرار ليبيا .

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الجيش الوطني يتحفظ على كامل معلومات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، لافتاً إلى أنه سيتم الإفصاح عنها في الوقت المُناسب .

وأكد اللواء عبد السلام الحاسي أن عملية تحرير الجنوب لم تتعرّض لأي عراقيل، وأن الجيش يُحاول إنهاء مهمّته بالمنطقة دون إقحام المدنيين في العمليات العسكرية.