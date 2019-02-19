أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استقبال آمر منطقة سبها العسكرية، اللواء “مبروك الغزوي” وفد من مدراء الإدارات في القوات المسلحة، لبدء تفعيل الإدارات فى المنطقة العسكرية سبها، ومتابعة كل التفاصيل، وحل جميع العوائق للنهوض بالمؤسسة العسكرية في الجنوب .

كما زار الوفد، مدير إدارة التدريب اللواء “رمضان بوعائشة” للوقوف على مركز تدريب سبها، والذي بدأ فى استقبال المجندين، لبدء زرع نواة جديدة في الجنوب الليبي من العسكريين المنضمين تحت القيادة العامة.

يشار إلى أن القوات المسلحة، تخوض معارك عنيفة، ضد العصابات المختلفة جنوب سبها .

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة عميد “أحمد المسماري” أن المعارك مستمرة حتى القضاء على العصابات وإخراجها بالكامل من المنطقة .

وأشار “المسماري” إلى أن الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، تسير بحسب الخطة الموضوعة وأن المراحل الأولى من عملية تحرير الجنوب تمت بنجاح وفي وقت قياسي.

وأضاف “المسماري” أنه بعد انتهاء المعارك سيتم مباشرة الانتقال إلى الحدود؛ لتأمينها والتواصل مع جيوش الدول المجاورة.

ومن جهة أخرى، سيطرت وحدات الجيش على مثلث (البدير والبيضان الحميرة ومسقوين) في طريقها إلى السيطرة على كامل منطقة أم الأرانب، وطرد الجماعات الإرهابية منها.

وكان آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء “عبدالسلام الحاسي”، رفقة كلا من آمر منطقة سبها العسكرية اللواء “المبروك الغزوي”، والناطق باسم الجيش العميد “أحمد المسماري”،قد زاروا الأحد الماضي، حقل الشرارة النفطي.

وأصدر القائد العام المشير “خليفة حفتر”، أوامره باستئناف الرحلات المدنية من وإلى مطارات مدن المنطقة الجنوبية.

وبحسب آمر المنطقة العسكرية سبها، اللواء “مبروك الغزوي”، فإن تعليمات المشير “حفتر” نصت أيضا على أن يكون عمل الأجهزة الأمنية، في المطارات التي تسير هذه الرحلات تحت إشراف منطقة سبها العسكرية.

يشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسة، كانت قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري، إغلاق المجال الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية، قبل إعلانهم أمس عن إعادة فتحه أمام الطيران المدني فقط.