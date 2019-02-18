عقب تصريحاته الأخيرة ضد المؤسسة العسكرية .. تعميم على كافة المنافذ بالقبض على “بن نعمان”

عقب تصريحاته الأخيرة ضد المؤسسة العسكرية .. تعميم على كافة المنافذ بالقبض على “بن نعمان” الأمرالذي يعتبر إساءة مطلقة لكافة افراد الشعب الليبي ولانتصارات جيشنا البطل في حربه علي الإرهاب وتحرير الجنوب الليبي من المرتزقة الأفارقة وبقايا "الدواعش" والخونة الهاربين

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس فرع هيئة مكافحة الفساد بنغازي وضواحيها المستشار هشام شقلوف مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بضرورة التعميم على كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية بالقبض على الإرهابي عضو الجماعة الليبية المقاتلة المدعو نعمان بن عثمان .

وشدد شقلوف في كتابه على مدير إدارة المنافذ بحجز المذكور وتسليمه إلى جهات الاختصاص حسب القوانين النافذة .

وجاءت هذه التعليمات عقب ظهور “بن نعمان” على قناة ليبيا الأحرار التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، نتيجة تطاوله على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الأمرالذي يعتبر إساءة مطلقة لكافة افراد الشعب الليبي ولانتصارات جيشنا البطل في حربه علي الإرهاب وتحرير الجنوب الليبي من المرتزقة الأفارقة وبقايا “الدواعش” والخونة الهاربين .

ويشار الي ان المذكور نعمان بن عثمان خرج منذ أيام عبر الاعلام وتحدث بعدد من الأمور وأنكر أن يكون الجيش قد حرر الجنوب ومدينة درنة، أو قام بقتل أو القبض على بقايا التنظيمات الإرهابية الموجودة هناك .