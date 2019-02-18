تداعيات وفاة رئيس أقسام الباطنة في مركز بنغازي الطبي قصة وفاة الدكتور "سالم الطبال" كان لها وقع كبير في نفوس زملائه ومعارفه بل وحتى مرضاه

أخبار ليبيا 24 – خاص

نعي إدارة مركز بنغازي الطبي، وفاة رئيس أقسام الباطنة في المركز الدكتور “سالم الطبال”، اليوم الإثنين، كان سيمر مرور الكرام، لو لا ما تفرد بنشره زميله رئيس وحدة العظام في مركز بنغازي الطبي، الدكتور “سالم لنقي”، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” حول أسباب وفاته المحزنة .

قصة وفاة الدكتور “سالم الطبال” كان لها وقع كبير في نفوس زملائه ومعارفه بل وحتى مرضاه، إذ تعرض “الطبال” وبحسب ما ذكره الدكتور “سالم لنقي” للإهانة والشتم من شاب لم يحترم من هم أكبر منه سنًا، وتمادى في غيه ونزل بالسباب والشتم لشخص “الطبال” أمام زوجته وأبناءه وأمام المارة .

وقال”لنقي” إن الفقيد الذي نعته إدارة مركز بنغازي الطبي اليوم الإثنين، كان يقود سيارته هذا الصباح برفقة زوجته وابنه وابنته، عندما خدشت سيارته سيارة أحدهم بالطريق، فما كان من سائق السيارة الأخرى إلا أن ترجل من سيارته وإنهال على الفقيد بالسباب والشتم بأقذع الألفاظ أمام عائلته في الشارع .

وأضاف لنقي وفقا لمنشوره، أن “الطبال”، ظل ساكناً لا يرد على الشخص الآخر، لطبعه الهادئ الكتوم، وصعد إلى سيارته وجلس في مقعد القيادة وأسلم روحه إلى الله سبحانه وتعالى مكسور الخاطر تشكو من سؤ أخلاق الناس وظلمهم وتعديهم على الناس بدون وجه حق.

وأشار لنقي إلى أنه بفقدانه فقدت مدينة بنغازي وقطاع الطب في ليبيا كلها قامة علمية هامة لا تعوض .

وكانت إدارة مركز بنغازي الطبي والأطقم الطبية والطبية المساعدة والإدارية، نعت رئيس قسم أمراض الباطنة وأمراض الغدد في المركز الطبي الدكتور “سالم الطبال” .

ووصفت إدارة المركز عبر مكتبها الإعلامي الدكتور الفقيد، بأنه كان مثالاً للعمل والإخلاص والتفاني في العمل، ونعزي أنفسنا جميعاً في مصابنا الجلل، داعية الله العلي القدير أن يتقبل الفقيد بواسع الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان .