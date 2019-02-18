داعش يقضي على معالم الهويّة الليبيّة ومزاياها الفريدة وكان متطرّفون قد دمروا ومحوا لوحات وصورًا فنيّة جنوبي ليبيا يعود تاريخها إلى عشرة آلاف سنة وكانت من ضمن التراث الموثق في منظمة اليونسكو

بقلم/إبراهيم علي

خلّف تنظيم “داعش” الإرهابيّ آثارًا تدميريّة بالغة على الأراضي اللّيبيّة تتجاوز كلّ أفعال القوى الاستعماريّة على مرّ العصور، ولم تكن الآثار التدميريّة تلك على الواقع السياسيّ للدولة أو على نفوس شعوبها فحسب، ولكنّها مسّت بشكلٍ أساسيّ التراث والتاريخ اللّيبيّ.

فما قام به “داعش” لا يتجرأ أيّ استعمار على فعله من تدمير للإرث الإنسانيّ، لقد عصف “داعش” بكلّ ما يمثّل حضارة ليبيا بهدف طمس الهويّة اليبية ومسحها وتدمير تراثها.

فتحت شعار “الحقد والذبح”، دمر داعش قائمة غنيّة بتراث البشريّة اللّيبيّة، وواصل الاعتداء على التراث الأثري والثقافي الأكبر فى العالم.

واتخذ “داعش” قرارًا بالقضاء على كلّ معالم الهويّة ومزاياها الفريدة في البلاد، فقد فجّر “داعش” ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر الصوفي في العام 2012، وهو كان من أكبر مراكز تحفيظ القرآن في ليبيا.

واكتمل المشهد التخريبيّ بتدمير جامعة ومكتبة تحمل اسم الشيخ نفسه، كما دمّر أعضاء التّنظيم العديد من الأماكن الأثريّة الّتي لطالما ما افتخر بها اللّيبيّون.

وكان متطرّفون قد دمروا ومحوا لوحات وصورًا فنيّة جنوبي ليبيا يعود تاريخها إلى عشرة آلاف سنة وكانت من ضمن التراث الموثق في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

هذا ما حثّ هذه المنظمة الدوليّة وغيرها من المنظمات الحقوقيّة على التحرّك بغية وضع حدٍّ لهذا الدمار الداعشيّ المفرط، إضافةً إلى حملات التوعية الّتي استهدفت الشعب اللّيبيّ ولاسيّما فئة الشباب منهم بغية حثّهم على المشاركة في حماية تراث بلادهم وحمايته من الخطر الداعشيّ المستبّد .