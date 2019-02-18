حفتر يشدد على تسييري بنغازي بضرورة البدء في إجراءات أعمار المدينة مدينة بنغازي هي المدنية التي دفعت التكلفة باهظة من دماء شبابها وتستحق أن يعيش أهلها في رخاء وعزة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل القائد العام المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري والوفد المرافق له والمتمثل في عضو المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة تقنية المعلومات بالبلدية ومدير هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة للمنطقة الشرقية .

تأتي الزيارة لمباركة الانتصارات المؤزرة التي حققتها القوات المسلحة لدحر الإرهاب في منطقة الجنوب، واستتباب الأمن وعودة مؤسسات الدولة لحضن الوطن، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بأعمار مدينة بنغازي .

من جانبه، قام المهندس الصقر بوجواري بإطلاع المشير حفتر خلال الزيارة أمس الأحد على آخر مستجدات الأوضاع الخدمية لمدينة بنغازي، وذلك من خلال عرض بعض الإجراءات الأولية المتخذة واللازمة لإعداد رؤية إعادة أعمار بنغازي.

بدوره، شدد حفتر على ضرورة المباشرة وبشكل عاجل بإنهاء أي إجراءات تعيق الأعمار وتذليل الصعاب، لافتاً إلى أن مدينة بنغازي هي المدنية التي دفعت التكلفة باهظة من دماء شبابها وتستحق أن يعيش أهلها في رخاء وعزة وكرامة .