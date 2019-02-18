جدران باردة وأبواب مغلقة تخفي تجنيد “داعش” لأطفال حرموا صفة التلاميذ

بقلم/إبراهيم علي

صدمة قوية أصابت المجتمع التونسي المسالم عند اكتشاف قذارة بدعة “داعش” الأخيرة بحق أولادهم ومجتمعهم وقدسية دينهم.

سرعان ما تحولت صدمتهم إلى رفض تام للواقع, ولكن بوجه الأدلة القاطعة, تحول أنكارهم إلى غضب ساطع ومحق ومنها إلى خطوات حازمة للشعب والحكومة وان جاءت متأخرة.

لم ينتهي مسلسل “داعش” الأستغلالي للبشر, ولم يتوقف التنظيم عن استخدام أدواته المتوحشة لخداع السكان والأهالي والتلاعب بهم وبمستقبل أولادهم وراحة نفسهم.

واستكمالا لطرق “داعش” الهمجية وغير الأخلاقية, اختار التنظيم الأرهابي الأطفال كهدف له ووسيلة لدوام بقائه وتأمين وجوده في تونس, وكعادته, لم تردعه يوما براءة ضحيته ولا ضعف قوتها الدفاعية ولا قدسية أطار عملياته.

مشاهد مروعة أظهرت حقيقة المدارس القرآنية التي أدعت تدريس القرآن بينما أخفت وراء جدرانها الباردة وأبوابها المغلقة حقائق مفجعة عن حالة الأطفال والأولاد والشباب المزرية في عهدتها.

صدم المجتمع التونسي أمام حقيقة مدرسة الرقاب القرآنية وكأول ردة فعل, رفض تصديق الواقع, فكيف للأهالي استيعاب أن المدارس التي أمنوها على أولادهم لتثقيفهم وتعليمهم الدين الإسلامي ومساعدتهم على حفظ القرآن الكريم كانت مجرد كذبة مخادعة؟ فكانت مخيم تدريبي حيث حرموا الأولاد من صفة التلاميذ ليصبحوا مجندين لخدمة التنظيم وأتمام مخططته.

أمضوا وقتهم في أوضاع عصيبة, حيث أجبروا على القيام بتدريب قاسية ومرهقة واستغلوا للعمل في المزارع والمصانع ومواقع البناء مسخرين لخدمة المسؤول عن المدرسة دون علم الأهل أو موافقتهم.

ظروف مأساوية طغت على أقامتهم في المدرسة والمبيت الذي أنشأ دون رخصة، وعوضا عن دراسة القرآن لحفظه، تلقوا التلاميذ دروس في التشدد الديني والتدريبات الرياضية القاسية.

فما كشفته رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي يؤكد أن المدرسة كانت معتقلا أو معسكر تدريب للأطفال أكثر مما هي فضاء لحفظ القرآن الكريم.

وتقول العبيدي إنّ الأطفال يروون في شهاداتهم أنهم “يجلسون القرفصاء. ويتناولون الطعام على التراب” وأنهم يأكلون طعاما فيه دود وأن بعضهم لا يعرف أي معنى للوقت.

فالوقت عنده هو ذلك الذي يسبق صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة المغرب أو بعدها.

وتقول العبيدي أيضا إن 22 طفلا من بين ضحايا هذا المعسكر يعانون من مشاكل نفسية ومن إصابات بالقمل وضيق التنفس. وأحدهم يعاني من خلع على مستوى الكتف وآخرون لا يستطيعون المشي من فرط تعرضهم للضرب.

كما أن هؤلاء الضحايا تم استغلالهم اقتصاديا في البناء وفي الجني لدى المشرف على المدرسة والذي يعدّ من أثرياء القوم. فمنزله مجهز بمسبح خاص وهم يعانون من أنواع مختلفة من الأمراض ويعانون من تعرضهم للاغتصاب وحرمانهم من العلاج، فلا أخلاق تردع الدواعش ولا مبادىء توقفهم عن تحويل المدارس القرآنية الى معسكرات والتلاميذ الى مجندين.