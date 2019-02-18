أمن شحات تعلن وضع خطة أمنية جديدة بعد تحرير مدينة درنة الخطة تعتمد على تكثيف التمركزات والدوريات بالإضافة إلي رفع حالة الاستعداد القصوى

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم إن المديرية باشرت في تنفيذ خطة أمنية لمنع أي خرق أمني بالتزامن مع الذكري الثامنة لثورة فبراير, مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على تكثيف التمركزات والدوريات بالإضافة إلي رفع حالة الاستعداد القصوى.

وأوضح بو أكريم أن مدير الأمن المكلف عقيد خالد عبدالله أصدر تعليماته بتنفيذ خطة أمنية بحدود بلدية شحات لمنع أي خرق بعد تحرير مدينة درنة من الإرهاب، بالإضافة أن الخطة تعتمد على نشر تمركزات إضافية من أعضاء الشرطة وتفعيل دوريات أمنية دخل البلدية لمنع أي اختراق أمني أو أي تحركات من الخلايا النائمة إن وجدات .

وذكر الناطق باسم مديرية أنه تم تكليف المساعد للشؤون العامة بالمديرية عقيد عزالدين المجدوب بالإشراف ومتابعة عمل الخطة، ومناقشة تداعيات العمل ومدى إظهار مستوي الأمن بالشكل المطلوب وإبلاغ مدير الأمن بمجريات الخطة الأمنية

وأشار إلى أنه من أهداف الخطة إزالة الزجاج المعتم وضبط كل ما يمس الأمن العام .