المركزي يطلق الإصدار الثاني من فئة الدينار الليبي

الإصدار النقدي الجديد مصنوع من مادة البوليمر البلاستيكية التي تتميز بأنها أكثر أمانًا من التزييف

90

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرالس اليوم الإثنين إطلاق الإصدار الثاني من فئة الدينار الليبي للتداول.

ويحمل الإصدار صورًا لشيخ المجاهدين عمر المختار، وقوس ماركس أوريليوس، ومصفاة البريقة النفطية.

وأوضح المصرف أن الإصدار النقدي الجديد مصنوع من مادة البوليمر البلاستيكية التي تتميز بأنها أكثر أمانًا من التزييف، كما يتميز بسهولة استخدامه في ماكينات الصرف الآلي، ويعادل 4 أضعاف العملات المصنوعة من القطن .

مقالات ذات صلة

مؤكدة أن حضور “نوال غشام” بناء على رغبتها.. عواطف الطشاني تتحدث…

عقب تصريحاته الأخيرة ضد المؤسسة العسكرية .. تعميم على كافة المنافذ بالقبض على…

تداعيات وفاة رئيس أقسام الباطنة في مركز بنغازي الطبي

أمن شحات تعلن وضع خطة أمنية جديدة بعد تحرير مدينة درنة

المزيد

مؤكدة أن حضور “نوال غشام” بناء على رغبتها..…

عقب تصريحاته الأخيرة ضد المؤسسة العسكرية .. تعميم على كافة…

تداعيات وفاة رئيس أقسام الباطنة في مركز بنغازي الطبي

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24