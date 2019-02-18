«كشاف بنغازي» تستعد للاحتفال بالذكرى 65 لتأسيس الحركة الكشفية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات للاحتفال بالذكرى الخامسة والستين على تأسيس الكشافة في ليبيا، وستكون هناك الكثير من الفعاليات بحضور العديد من الشخصيات الكشفية والاعتبارية فى المدينة إلى جانب حضور القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات وتكريم عدد من القادة بوسام المرج الذهبي على مستوي ليبيا .

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الإثنين أنه على هامش الاحتفال سيكون اليوم الوطني لتعزيز الهوية وافتتاح النصب التذكاري بحديقة الكشاف .

وكانت المفوضية في احتفالها بالذكرى الرابعة والستين على تأسيسها كرمت ما يقرب من 64 شخصية كشفية مرت على مفوضية بنغازي خلال سنوات تأسيس الكشفية.

وتميز الحفل بالذكري السابقة بالكثير من الأعمال الفنية الجديدة، التي كتبها ولحنها الكشفيون، ونالت إعجاب الحاضرين، والعديد من الأنشطة والألعاب.

يشار إلى أن الحركة الكشفية فى ليبيا تأسست على يد المرحوم على “خليفة الزائدى” فى الواحد من شهر فبراير عام 1954 فكانت أول فرقة فى طرابلس ثم تلتها بنغازى وسبها، وأصبحت فى العام 1958 عضو فى المنظمة الكشفية العالمية، وفى العام 1959 تم الاعتراف بكشاف ليبيا فى المؤتمر العالمى فى نيودلهى – الهند ، وتحظي الحركة الكشفية علي احترام عربي وعالمي كبيرين.