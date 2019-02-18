رغم التحذيرات المتكررة .. إقبال كبير على أكل الجراد في السعودية

أخبار ليبيا 24

تشهد أسواق محافظة الأفلاج في المملكة العربية السعودية، إقبالا كبيرا على شراء الجراد البري، الذي وصل سعره إلى 200 ريال للكيلوغرام الواحد.

ورغم التحذيرات المتكررة من وزارة المياه والزراعة السعودية، من تناول الجراد خوفا من التسمم بالمبيدات المستخدمة ضده، إلا أن الإقبال متواصل من داخل المحافظة وخارجها، حسب ما نشرته صحيفة “سبق” السعودية. وقالت الصحيفة إن سعر الكيلو وصل في بعض الأوقات إلى 300 ريال، إذ يعتبر الجراد من الأكلات الشعبية السائدة على نطاق واسع في المملكة.

وقال أحد الباعة في تصريحات للصحيفة السعودية “إن هناك إقبالا على شراء الجراد ليس من أهالي الأفلاج فحسب، بل هناك طلبات لشرائه من المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، ومن عدد من محافظات المملكة والحجز عن طريق الجوال”. ​وتابع “يتراوح سعر الكيلو من 100 إلى 200، والإقبال لشرائه كبير وخاصة من كبار السن رجالا ونساء الذين يدركون فوائد الجراد، مرددين المثل الشعبي الشهير “إذا جاء الجراد فانثر الدواء، وإذا طلع الفقع فصر الدواء”.

​وأضاف “يتم اصطياد الجراد ليلا من أغصان الأشجار والنباتات وخاصة مع البرودة يصبح الجراد غير قادر على الطيران، وفترة النهار يصعب صيده، أما الطبخ فيتم تنظيف وغسل الجراد جيدا قبل الطبخ، ثم يتم وضعه في قدر به ماء ويترك يغلي، ويضاف عليه ملح وبهارات”. ​وطالب باعة الجراد بعدم التضييق عليهم من قبل البلدية، وإتاحة الفرصة لهم لمزاولة البيع، خاصة أن أعداد الجراد بدأت تقل هذه الأيام.

ويأتي هذا التحذير، بعد إعلان سلطات إمارة منطقة مكة أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على انتشار حشرات صرصور الليل، أو ما يعرف بالجداجد، التي انتشرت بشكل غير مسبوق في ساحات الحرم المكي.