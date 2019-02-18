دراسة: 72 % من البلجيكيين يستخدمون نفس كلمات المرور على جميع المواقع

أخبار ليبيا 24

كشفت دراسة أجرتها شركة AXA Partners المختصة فى خدمات المساعدة وتأمين السفر وحماية الائتمان، أن عدد كبير للغاية من البلجيكيين يستخدمون نفس كلمات المرور فى حساباتهم البنكية وعلى مواقع التواصل والانترنت.

ووفقاً لوكالة “بلجا” البلجيكية، فهناك 72% ممن خضعوا للدراسة نفس كلمات المرور على جميع المواقع، بينما هناك 29% لا يغيرونها أبداً، وهذا أيضا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة.

وأشارت الدراسة إلى أن الغالبية (59%) لا يقرأون شروط الاستخدام عند إنشاء حساب على الإنترنت، كما أظهرت الدراسة أيضًا أن 72% من البلجيكيين قلقون من أن معلوماتهم الشخصية متاحة على الإنترنت ويترك 8% من المشاركين ملفاتهم الشخصية فى متناول الجميع بينما يقبل 18% طلبات الأصدقاء من أشخاص لا يعرفونهم على الفيس بوك.