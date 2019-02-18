بعد عشرة أيام من قرار حظر الطيران .. استئناف رحلات الخطوط المدنية من وإلى مطار تمنهنت المدني

بعد عشرة أيام من قرار حظر الطيران .. استئناف رحلات الخطوط المدنية من وإلى مطار تمنهنت المدني إعادة افتتاح مطار تمنهنت أمام الطائرات المدنية بإشراف المنطقة العسكرية سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عام مطار تمنهنت المدني المهندس حمزة حسن عيسي استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار تمنهنت المدني حسب تعليمات حفتر، مشيرًا إلى أن إدارة المطار خاطبت الشركات الناقلة والخدمية لاستئناف الرحلات وخدمات المناولة .

وجاء هذا الخطاب بعد كتاب القائد العام للقوات المسلحة رقم (م ق ع /8/478) بتاريخ السابع عشر من فبراير الحالي وخطاب آمر المنطقة سبها العسكرية رقم ( م س ع / 167) بتاريخ السابع عشر من فبراير الحالي والخاص باستئناف رحلات الخطوط المدنية .

وخاطب مدير عام مطار تمنهنت كل من مدير الخطوط الليبية، والإفريقية، والبراق، وليبيا للطيران، وطيران النفط، والليبية للمناولة، والبرج للمناولة، وفجر اوديسة للمناولة، والجنوب الأولة للمناولة والطيران، وشركة الخليج العربي، وشركة سرت للعمليات النفطية .

ومن جهته، أكد آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي إعادة افتتاح مطار تمنهنت أمام الطائرات المدنية بإشراف المنطقة العسكرية سبها.

وكانت منطقة سبها العسكرية استلمت قاعدة تمنهنت العسكرية، والمرافق التابعة لها في أواخر ديسمبر من العام 2018.

وقال الغزوي إن مدينة سبها تشهد حالة من الاستقرار والأمن، وإن عمليات السرقة والخطف انتهت بالكامل، مشددا على أن قوات منطقة سبها العسكرية تواصل تنفيذ الخطة الأمنية.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أوامره باستئناف الرحلات المدنية من وإلى مطارات مدن المنطقة الجنوبية.

يشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية، كانت قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري، إغلاق المجال الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية، قبل الإعلان اليوم عن إعادة فتحه أمام الطيران المدني فقط.