لعدم تضارب المشاريع .. الثني يطالب بعدم إحالة مشاريع قطاع الصحة في بنغازي إلى لجنة الاستقرار

لعدم تضارب المشاريع .. الثني يطالب بعدم إحالة مشاريع قطاع الصحة في بنغازي إلى لجنة الاستقرار سحب المشاريع المتعثرة من الشركات غير القادرة على التنفيذ وأن تكون الشركات التي تم التعاقد معها قادرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الإثنين بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة سير عمل مشاريع وزارة الصحة في الحكومة ، وذلك خلال اجتماع موسع بمسؤولي القطاع.

وناقش الاجتماع العراقيل التي تواجه سير عمليات الصيانة التي تحتاجها المرافق الصحية داخل مدينة بنغازي سواء الممولة من وزارة الصحة أو لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وأصدر الثني تعليماته بشأن عدم إحالة مشاريع قطاع الصحة في مدينة بنغازي إلى لجنة الاستقرار إلا بعد المرور على وزارة الصحة على أن تتخذ الوزارة السرعة في إحالة الإجراء للجنة الاستقرار لكي لا تتضارب مشاريع لجنة إعادة الاستقرار مع مشاريع وزارة الصحة.

كما أصدررئيس الحكومة التعليمات بسحب المشاريع المتعثرة من الشركات غير القادرة على تنفيذ هذه المشاريع، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الشركات التي تم التعاقد معها قادرة من ناحية العمالة والإمكانيات والخبرة في تنفيذ مشاريع القطاع الصحي ذات الطابع الخاص.

وأوصى الثني بمنح كل شركة يتم التعاقد معها أسبوعين كحد أقصى للبدء في المشروع على أرض الواقع و إلا ستتعرض الشركة للغرامات و يسحب منها المشروع.

وحضر الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بتسيير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، إضافة إلى مدراء المستشفيات والمرافق الصحية، وإدارة الخدمات الصحية بنغازي مع مجموعة من الشركات المختصة بتنفيذ المشاريع الصحية.