بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إلى الأجسام السياسية .. سلامة يلتقي حفتر وعدد من القيادات في المنطقة الشرقية

بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إلى الأجسام السياسية .. سلامة يلتقي حفتر وعدد من القيادات في المنطقة الشرقية سلامة يناقش مع حفتر أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الإثنين إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وكان في استقباله عدد من القيادات العسكرية .

وفور وصوله توجه المبعوث الأممي إلى مقر القيادة العامة، حيث التقي القائد العام المشير خليفة حفتر، وناقش معه أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا.

وفي ذات الشأن، أشارت البعثة – في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك – إلى أن سلامة سيلتقي عددًا من القيادات في المنطقة الشرقية لتناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، ومنها خارطة الطريق الأممية لحل الأزمة في البلاد وما تتضمنه من مفردات أبرزها الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ساعات من انتقادات حادة وجهها سلامة للأجسام السياسية .

ووصف المبعوث الأممي الطبقة السياسية في ليبيا بأكبر عائق يقف أمام تقدم البلاد، فيما تحدّث عما عبر عنه بحزب الأوضاع القائمة، الذي يعد الأكبر في البلاد وينقسم أعضاؤه شكلا لكنهم يتضامنون مع بعضهم البعض مضمونا للبقاء.

ونشرت البعثة الأممية لدى ليبيا، لقطات مصورة للحظة وصول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي .