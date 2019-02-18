الذكرى الثامنة لثورة فبراير.. احتفالات ضخمة وآراء الليبيون منها

أخبار ليبيا 24 – خاص

الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، أصبح محل جدل، كل عام تتباين الآراء حوله، ما بين مؤيد ورافض له ومن يُفضل إحياءها باستذكار رفاقه الذي قضوا خلال معارك حرب التحرير وما بعدها.

وعلى الرغم من كون ذكراها مناسبة وطنية تُعطل خلالها كافة مؤسسات الدولة، إلا أن هناك من يرى أن قيامها منذ ثمان أعوام جر البلاد إلى دوامة الفوضى، وما كانت شعبية يومًا بل خُطط لمجرياتها من الخارج.

واندلعت الثورة الليبية في 17 فبراير العام 2011 على نظام الجماهيرية، وللمطالبة بالحرية والقضاء على الطغيان، وذلك بعد أن سبقتها الثورة التونسية والمصرية والتي رحل نظام الحكم أبانها عقب أيام من خروج المظاهرات الشعبية.

إلا أن في ليبيا انطلقت الثورة في فبراير بمظاهرات شعبية في أغلب المدن الليبية، حتى تحولت في مارس من ذات العام إلى نزاع مسلح، بعد اقتحام مخازن السلاح ليحظى به كل من رغب في القتال آنذاك، ليسقط النظام في أكتوبر 2011 بمقتل رئيس البلاد وملاحقة اتباعه.

شرارتها اندلعت من شرق البلاد ليساندها غربها وجنوبها وتكون الخاتمة في الوسط، بمساعدة قوات التحالف الدولي “الناتو”، وقضى خلالها العديد من الشباب، الذين بلغوا الآلاف من كافة القبائل الليبية.

وبعد مرور ثمان سنوات على انطلاقها، هاهي تقيم بعض المدن على رأسها طرابلس ومصراتة احتفالات ضخمة إحياءً للذكرى، بينما المدن الأخرى شهدت احتفالات خجولة لا يتعدى عدد من خرجوا للاحتفال العشرات.

وأجرت وكالة “أخبار ليبيا 24” استطلاعًا حول رغبة أبناء الشعب الليبي ونيتهم للاحتفال، حيثُ شارك به أكثر من 2000 مواطنًا، فجاء رأي ما نسبته 27 % منهم مؤيدًا، بينما رفض ما نسبته 73% ذلك الاحتفال.

مرت الذكرى الثامنة، وهناك من احتفل وابتهج بتخليصه من نظام رأوه الليبيون يومًا ما أنه طاغي، بينما أعلن العديد عن ندمه للمشاركة في الثورة حيثُ اعتبروا أنهم لم ينهوا حكم 42 عامًا، بل اسقطوا دولة وادخلوا البلاد في أزمات لم تنتهي بعد، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

وتبقى الذكريات التي خُلدت إبان قيام الثورة هي الوحيدة التي يتفق عليها من لازالوا على قيد الحياة بأنها أيام لا تنسى بأفراحها وأحزانها، رغم الندوب التي تركتها في أجساد من شاركوا بها، وأرواح من يتموا، جرائها.