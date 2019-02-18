تسييري طبرق يحذر من التوصيلات غير الشرعية على خطوط المياه ويهدد المخالفين بإحالتهم للتحقيق

تسييري طبرق يحذر من التوصيلات غير الشرعية على خطوط المياه ويهدد المخالفين بإحالتهم للتحقيق

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الاثنين، المواطنين من التوصيلات غير الشرعية والاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية.

وأكد بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا 24″، أن محطة طبرق لتحلية المياه وشركة المياه تعانيان من كثرة الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية ما بين المحطة وخزانات الشركة الرئيسية مما تسبب في عجز وإهدار المياه.

وأشار بوالخطابية، إلى أن المجلس التسييري ومنذ بداية عمله سعى لحل مشكلة المياه بالمدينة ومنها القضاء التام على التوصيلات غير الشرعية والاعتداء على خطوط المياه، حيث وصل بعديد المواطنين ببيع المياه دون وجه حق.

وهدد بأنه سيحيل كل المخالفين إلى الجهات الرقابية والقانونية للتحقيق معهم ومعاقبتهم على هذه الاعتداءات وتسببهم في مشكلة نقص المياه بالمدينة، مؤكدًا أنهم قضوا على نصف المشكلة والبقية تحت التنفيذ والمراقبة.

يشار إلى أن محطة تحلية المياه بالمدينة تنتج 36 ألف متر مكعب من المياه يومياُ يصل منها حوالي 24 ألف متر مكعب إلى الخزانات الرئيسية بسبب الاعتداءات على خطوط المياه من قبل المواطنين.