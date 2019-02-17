بعد تحريره من الجماعات الإرهابية .. قيادات بالجيش الليبي في زيارة لحقل الشرارة

بعد تحريره من الجماعات الإرهابية .. قيادات بالجيش الليبي في زيارة لحقل الشرارة رفة عملية الكرامة في المنطقة الجنوبية ستعد تقريرا أمنيًا حول حقل الشرارة بعد تمشيطه من الألغام ومن بقايا الأسلحة والذخائر وتأمينه على المدنيين القريب والبعيد

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي، رفقة آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، والناطق باسم الجيش عميد أحمد المسماري، مساء اليوم الأحد حقل الشرارة .

وكان في استقبال الوفد قادة القوات التي تؤمن الحقل، ومدير الحقل، وبعض العالمين فيه، وقاموا جميعا بجولة في مرافق الحقل ومواقع القوات المتمركزة حوله.

وكان قائد الجيش المشير خليفة حفتر قد أعلن في الحادي عشر من فبراير الجاري، تحرير حقل الشرارة النفطي دون قتال بعد التوصل لاتفاق مع القوة التي كانت تحرسه في السابق .

وبعد ذلك قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ملتزمة بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة لكن بعد ضمان سلامة العاملين.

وقال الناطق باسم القيادة عميد أحمد المسماري، إن غرفة عملية الكرامة في المنطقة الجنوبية ستعد تقريرا أمنيًا حول حقل الشرارة بعد تمشيطه من الألغام ومن بقايا الأسلحة والذخائر وتأمينه على المدنيين القريب والبعيد .

وأضاف المسماري أنهم سيعلنون بعد ذلك بشكل رسمي تسليم الحقل للجهات ذات العلاقة، مؤكدا أنهم سيمنعون منعا باتا دخول أي عسكري داخل الحقل حتى من سرايا حرس المنشات النفطية سيكون عليهم التأمين من الخارج .

وأوضح أن الحقل كبير جدًا ويقع محيطه في منطقة تمتد على مسافة تبلغ 120 – 40 كيلو مترا توجد فيها 350 بئرا نفطيا كما توجد بها خطوط طويلة جدا لنقل النفط وبالتالي تحتاج إلى تأمين كامل .