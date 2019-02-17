بعد خطفهم لثلاثة أيام .. انتهاء معاناة المختطفين التونسيين تم نقل العمال إلى ديوان المديرية، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع الجهات المعنية لضمان عودة العمال إلى ذويهم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر أمني مطلع بمدينة الزاوية خبر الإفراج عن الرهائن التونسيين ليلة اليوم الأحد الذين اختطفوا في المدينة من قبل مجموعة مسلحة مساء الخميس الماضي .

وأوضح المصدر – في اتصال هاتفي بوكالة أخار ليبيا 24 – أن المختطفين الأربعة عشر وصلوا إلى مديرية أمن المدينة تحت حراسة مشددة من قوات الأمن .

بدورها، أعلنت مديرية أمن الزاوية تمكنها تحرير العمال التونسيين، وقالت بصفحتها في “فيسبوك” إنها ومن خلال قوة الإسناد الثالثة وقسم البحث الجنائي والتحريات، ومركز شرطة الزاوية الوسط، نجحت بتحرير العمالة التونسية المختطفة.

وأشارت إلى أنه تم نقل العمال إلى ديوان المديرية، وأنهم يتمتعون بصحة جيدة، مؤكدة أنها تجري اتصالات مع الجهات المعنية لضمان عودة العمال إلى ذويهم بسلام في أقرب وقت .

ومن جهته، قال وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة – في تصريحات سابقة مساء اليوم الأحد قبل إطلاق سراج المحتزين – إن الجهات الأمنية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التوانسة، دون تحديد مكانهم بالضبط .

وفي ذات الشأن، أفادت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، بأنّهُ تم إطلاق سراح العمال التونسيين المختطفين من قبل مسلحين في غرب ليبيا قبل 3 أيام.

وأضافت الوزارة أن المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح العمال مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي.

وكانت المديرية قالت بوقت سابق من الأحد، إن سيارة مجهولة الهوية اعترضت طريق حافلة كانت تقل العُمال التونسيين أثناء عبورها من طريق المصفاة بالزاوية.

وبينت أن السيارة المجهولة اقتادت حافلة العُمال إلى مكان مجهول، لافتة إلى أنها وفور تلقيها بلاغاً بشأن الحادثة، قامت بتكليف دوريات أمنية للبحث عنها ومُلاحقة المُتورطين.

وأوضحت أن عناصر الأمن تمكنوا من العثور على الحافلة وسائقها الذي تعرّض للاستجواب من قبل رجال الأمن، فيما لم تكشف حتى الآن عن نتائج الاستجواب.