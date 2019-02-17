بعد أربع أيام من اختطافهم .. سيالة يؤكد على التواصل مع خاطفي العمال التونسيين في الزاوية

بعد أربع أيام من اختطافهم .. سيالة يؤكد على التواصل مع خاطفي العمال التونسيين في الزاوية الخارجية والجهات الأمنية في طرابلس يتابعون القضية بتنسيق كامل مع منطقة الزاوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، إن الجهات الأمنية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التوانسة، يوم الخميس الماضي.

وأضاف سيالة، أن الجهات المعنية تبذل كل جهودها للتعرف على مكان احتجازهم وتخليصهم في أقرب وقت.

وتابع أن الخارجية والجهات الأمنية في طرابلس يتابعون القضية بتنسيق كامل مع منطقة الزاوية، التي اختطف فيها العمال يوم الخميس الماضي، وأن الجهات الأمنية ومدير أمن منطقة الزاوية يتابع الموضوع بشكل مباشر.

وأكد أنه لم يتم الوصول للمكان الذي يحتجز فيه العمال التوانسة حتى اليوم الأحد، وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى علاقة الخاطفين بالليبي الموقوف في تونس بسبب قضية مخدرات.

وفي تصريحات خاصة سابقة، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن 14 عاملا تونسيا اختطفوا من قبل مجموعة مسلحة في مدينة الزاوية.

وأضاف، أن الخاطفين طلبوا المقايضة بأحد الليبيين المسجونين في تونس على خلفية تورطه في قضية مخدرات، وأن تأكيد الحكم من قبل القضاء التونسي دفع الخاطفين إلى الجريمة.

وأوضح أن بعض الشخصيات الليبية، والجهات المعنية تتواصل مع الخاطفين، وأنهم أبدوا عدم رغبتهم في إطلاق صراح العمال التوانسة، إلا بعد الإفراج عن المسجون الليبي في تونس.

وشدد على أن تونس دولة ذات سيادة، وأن القانون والقضاء لا يمكن أن يخضع لعمليات الابتزاز والعمل بهذا الشكل، وأن الحقوقيين من الجانب التونسي عرضوا عليهم المساهمة في الدفع بمحامين للترافع في القضية، في محاولة لتخفيف الحكم، مع التأكيد على عدم الإبقاء على العمال كرهينة في ليبيا.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد أول فيديو للتونسيين المختطفين في ليبيا، وذلك بعد تأكيدات من وزير الخارجية الليبي أن الجهات الأمنية الليبية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التوانسة.

ورغم تكرار هذا النوع من الحوادث إلا أنها أكبر عملية منذ خطف عشرة من موظفي القنصلية في 12 يونيو 2015 من قبل مسلحين طالبوا بإطلاق سراح أحد قادتهم، المدعو “وليد قليب” الذي كان محتجزا في تونس ضمن تحقيق حول “الإرهاب”.