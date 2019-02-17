بالصور ,, انتشار كبير لقوات الدعم المركزي بمختلف الطرق العامة في سبها وجاءت هذه الخطوة عقب تطيرها من العصابات الإجرامية من قبل القوات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أن غابت عليها مظاهر الأمن المتمثلة في رجال الجيش والشرطة منذ حوالي سبع سنوات، شهدت مدينة سبها صباح اليوم الأحد انتشار كبير لقوات الدعم المركزي ومكافحة الشغب .

ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة صورًا لتمركزات أمنية بمختلف الطرق العامة والمفترقات، تأكيدا على استتباب الأمن بالمدينة.

وجاءت هذه الخطوة عقب تطيرها من العصابات الإجرامية من قبل القوات المسلحة .

وتوزعت الوحدات بين التقاطعات الرئيسية في المدينة والشوارع الحيوية فيها؛ لتشرع في تنظيم حركة المرور وضبط المخالفين ومساعدة السكان على التحرك بأمان داخلها.

وفي تصريح سابق، قال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد رافع الخيالي؛ إن وصول قوات الدعم المركزي من بنغازي إلى سبها يعد علامة فارقة في جهود تأمين المدينة؛ كما سيساعد على ضمان استمرار حالة الأمن التي سادتها مند دخول الجيش إليها في السابع عشر من يناير الماضي؛ داعيًا سكان المدينة إلى التعاون مع الجهات الأمنية لضمان جودة عملها بالشكل المطلوب.

وأوضح مدير الأمن الوطني بسبها الساعدي أمحمد أن كل النقاط التي استهدفت بالتأمين تم وضع عناصر أمن فيها من سبها وبنغازي، وذلك لتبادل الخبرات وتسهيل العمل الذي يراد له أن يكون على مدار الأربع وعشرين ساعة.