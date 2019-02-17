عقب الإفراج عنه…بوزيد دوردة يصل إلى تونس قادمًا من طرابلس

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وصل رئيس جهاز الأمن الخارجي في عهد معمر القذافي أبوزيد عمر دوردة اليوم الأحد إلى تونس على متن طائرة تابعة لشركة “الأجنحة” في التاسعة صباحاً بعد أن أفرجت عنه الأجهزة الأمنية بشكل رسمي.

ومن المقرر أن يغادر دوردة – 75 عام – في وقت لاحق إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال علاجه هناك.

وكان مكتب النائب العام فى طرابلس أصدر أمراً بالإفراج الصحي على بوزيد دوردة منذ منتصف العام الماضي 2018 ولكن القرار لم يُنفذ لأسباب غير معلومة رغم وضعه الصحي.

واعتقل بوزيد عمر دورده في 11 سبتمبر 2011 من قبل أنصار ثورة 17 فبراير، ووضع في سجن الهضبة و كان يضم عدد من أفراد النظام السابق و الذي كانت تشرف عليه الجماعة الليبية المقاتلة إلى أن تم الاستيلاء على السجن من قبل مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس” و ينقل و من معه إلى سجن آخر تحت إدارة الكتيبة.

وكلف بوزيد درودة بعدة مناصب قيادية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث شغل أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير جهاز تنفيذ السكك الحديدية، ومندوب ليبيا في الأمم المتحدة، وأمين مساعد لمؤتمر الشعب العام 1994، وأمين اللجنة الشعبية العامة 1990، أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد، أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي غريان، أمينًـا للاستصلاح وتعمير الأراضي 1982 -1985، أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات 2/3/1977، وزير الاعلام والإرشاد القومي، وزير الزراعة، محافظ مصراتة.