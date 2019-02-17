المسماري يؤكد ضبط جوازات سفر فارغة في غدوة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد أحمد المسماري، إن قوات الجيش ضبطت مجموعة من جوازات السفر الفارغة في بلدة غدوة بعد أن سيطرت عليها وحدات الجيش أواخر يناير الماضي.

وأوضح المسماري خلال لقاء جمعه بضباط وضباط صف منطقة سبها العسكرية في قاعة أرض المعارض ببلدية تمنهنت؛ أن الجوازات مجهزة لتعبئة البيانات، وتستخدم لمساعدة الإرهابيين وأفراد العصابات الأجنبية المسلحة على الهروب خارج البلاد.

وبين المسماري أن هذه الجوازات يستطيع حاملوها دخول تركيا خاصة الجرحى منهم، لافتًا إلى أن القائمين عليها يشترونها بمبالغ تتراوح بين الـ200 إلى 300 دينار.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أن الجيش يحقق في أمر هذه الجوازات، ويسعى لضبط كل المتورطين في هذه الجريمة التي تتسبب في إفلات الكثير من الإرهابيين والمجرمين من يد العدالة.