“الوطنية للنفط” تواصل دعمها لسكان المناطق المجاورة للحقول النفطية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة التمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، استكمال تنفيذ مشروع المياه الصالحة للشرب في منطقة بشر غرب البريقة.

وأوضحت الإدارة وفقاً لما نشرته المؤسسة الوطنية للنفط في صفحتها الرسمية في “فيسبوك” – أن العمل على خط النهر الصناعي الذي يمتدّ على طول 38 كم، استغرق شهرين، بالتعاون مع مكتب المجلس البلدي في بشر، والشركة العامة للمياه والصرف الصحّي .

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية إدارة التنمية المستدامة المتبعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وسعيا من المؤسسة إلى تطبيق سياسة الجار الطيب، التي تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للسكّان في المناطق المجاورة للحقول النفطية

وناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية صبراته مفتاح البريشني، في مقر المؤسسة في طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، برامج التنمية المستدامة الجاري تنفيذها في المنطقة، خاصة المشروعات الداعمة لقطاعي التعليم والصحة .

وأكد رئيس مجلس الادارة على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بسياسة “الجار الطيب”، معربا عن استعداد المؤسسة للمساهمة في مكافحة مرض اللشمانيا، وذلك من خلال تزويد البلدية بالمبيدات الحشرية القاتلة للذباب الناقل لهذا المرض .

كما تطرق الأطراف إلى إمكانية مساهمة المؤسسة في دعم مركز طب وجراحة القلب، وذلك عن طريق شركة مليته للنفط والغاز التابعة للمؤسسة .

وسبق لكل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز، دعم عدة مشروعات في المنطقة، شملت تطوير وتحديث مستشفى الأورام بصبراته، وإنشاء محطة تحلية مياه، وصيانة الأجهزة الطبية بمستشفى صبراته العام والتبرع بسيارتي إسعاف .