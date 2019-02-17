بينهم مصري…العثور على جثث ترجع إلى العناصر المتطرفة في درنة

بينهم مصري…العثور على جثث ترجع إلى العناصر المتطرفة في درنة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن الهلال الأحمر انتشل 5 جثث ترجع إلى العناصر المتطرفة عثر عليها أفراد القوات المسلحة أثناء عمليات البحث والتمشيط في منزل في حي المدينة القديمة “منتفخة و متحللة”.

وأفاد المصدر أنه تم التعرف على الجثث حيث إحداها هي جثة المتطرف ( أبو مصعب المصري ) في منتصف العقد الرابع ونجله “مصعب” البالغ من العمر 9 سنوات والذي أصيب بإطلاقه في اسفل البطن ونقل الطفل إلى مستشفى الهريش لأجل العلاج بعد أن تمكنت القوات المسلحة الليبية من إنقاذه في 11 فبراير 2019 .

وأضاف أن الجثة الثانية ترجع للمتطرف (سفيان أحمد الركروك الحصادي ) من مواليد 1975 ومن سكان وسط المدينة “شارع وسع بالك” ومتزوج ولديه من الأبناء 7، لافتا إلى أنه تم نشر خبر في وقت سابق عن مقتله وآخر عن هروبه إلى مصراتة.

وأشار المصدر إلى أن الجثة الثالثة ترجع للمتطرف ( الناجي إدريس طاهر المنصوري ) من مواليد 1995، ومن سكان حي الساحل الشرقي، وشقيق المتطرف ( محمد طاهر إدريس المنصوري ) الشهير “الديسكا”.

وأكد المصدر أن الجثة الرابعة للمتطرف (عدنان سعيد جبريل الشاعري) الشهير “زيتونه” أو “عدنان بقيوه” مواليد 1985، ومن سكان حي شيحا الغربية، وشقيق المسؤول العام السابق لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل (عطية سعيد جبريل الشاعري) المكني “أبوسعيد و الشهير “المحترم”.

وأوضح أن الجثة الأخيرة والخامسة تعود للمتطرف (رجب سالم رجب دربي) من مواليد 1993 ومن سكان حي الجبيلة “شارع الرفاعي”، وشقيقه المتطرف (عبدالكريم سالم رجب دربي) مواليد 1996 والذي قتل أثناء تجهيزه “لغم” في منزل في منطقة ( القيقب ) لاستهداف مطار الأبرق العسكري في 9 سبتمبر 2016 .