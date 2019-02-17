طرابلس تحتضن دورة للتحكيم وبطولة للتجديف داخل الصالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

تنطلق يوم الأربعاء المقبل، دورة للتحكيم، يتبعها مباشرة بطولة للتجديف داخل الصالات (الإرجوميتر) بالعاصمة طرابلس، تحت اشراف الاتحاد الدولي للتجديف وبحضور المحاضر الدولي التونسي الصحبي بن البشير لتقديم المحاضرات على المشاركين.

ومن المقرر أن تقام الدورة بالأكاديمية الأولمبية على مدار ثلاثة أيام في الفترتين الصباحية والمسائية، بمشاركة أكثر من 20 متدرباً من المنتسبين للأندية التي تخضع لإشراف الإتحاد، بالإضافة إلى الحكام السابقين والعنصر النسائي.

وبعد ختام الدورة، ستقام السبت المقبل بطولة للتجديف داخل الصالات (الإرجوميتر)، وهي بطولة مصنفة دولياً بمشاركة 5 أندية هي (الرمال زوارة، الكشافة البحرية زوارة، دات السواري طرابلس، الرمال طرابلس، الكشافة البحرية طرابلس).