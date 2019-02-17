بعد استيفائهم للشروط .. بني وليد تستعد لإقامة عرس جماعي لــ “46” شاب 

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتهت اللجنة الاستشارية الفرعية بصندوق الزكاة ببني وليد من ملفات المتقدمين للحصول على الإعانة على الزواج بشكل نهائي.

وأفادت اللجنة أن عدد الشباب الذين تم الموافقة عليهم بعد استيفائهم للشروط بلغ “46” شاب من أصل “97” شاب تقدموا بملفاتهم في وقتًا سابق .

جاء ذلك بعد عقد عدة اجتماعات متوالية طيلة الشهر الماضي، وذلك للإطلاع والتشاور لاتخاذ ما يلزم من قرارات على كافة الملفات المقدمة للصندوق وفق الشروط واللوائح القانونية والشرعية لضوابط صرف الزكاة.

إضافة إلى أن اللجنة عقدت يوم الأمس اجتماعًا موسعا ضم جل هؤلاء الشباب بمسرح (كلية التربية) وذلك للتناقش حول وضع الترتيبات اللازمة ليوم العرس الجماعي والذي سيتم الإعلان عن توقيته في وقت لاحق.

يشار إلى أن مكتب صندوق الزكاة بني وليد تعرض نهاية العام الماضي للسطو والتخريب من قبل مجموعة خارجة عن القانون حيث قامت بسرقة مبلغ وقدره (1000) دينار و (2) أجهزة كمبيوتر، وعدد (2) طابعات، أضافة على ذلك سرقة شيكات مصروفه لأرباب الأسر وهذه السرقة تسببت في تأخير استكمال إجراءات المتقدمين على إعانة الزواج .