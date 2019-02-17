بعد احتجاز ليبي في ذمة قضية تجارة مخدرات بتونس .. مسلحين يختطفون “14” تونسي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن متابعتها بقلق بالغ حادثة اختطاف 14 مواطن تونسي عندما كانوا في طريقهم إلى عملهم بمصفاة نفط في الزاوية غرب طرابلس، من قبل مجموعة مُسلحة بمدينة الزاوية من أجل المقايضة بشخص ليبي محتجز في تونس على ذمة قضية تجارة مخدرات .

وطالبت اللجنة – في بيان لها اليوم السبت اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – السلطات الليبية المتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان حماية وسلامة الأجانب المقيمين والعاملين على الأراضي الليبية، وكذلك سرعة التدخل لإطلاق سراح العُمال التونسيون المحتجزين بمدينة الزاوية، وفتح تحقيق في واقعة الاختطاف وتحديد الطرف المسؤول عنها بشكل مباشر، وضمان تقديم الجناة الذين يقفون وراء التدبير والتخطيط لهذه الواقعة للعدالة، وتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مسؤولية سلامة وحياة المواطنين التونسيون المحتجزين لدى المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون التي قامت بهذه الجريمة .

وأكدت على أن هذه الحوادث والأعمال الخارجة عن القانون التي ترتكبها المجموعات المسلحة، من ممارسات الاختطاف والاحتجاز وسوء معاملة الذي يطال المواطنون التونسيون بغرب البلاد بمدن الزاوية وزوارة ونالوت، لا تمثل الشعب الليبي الذي يحمل مشاعر أخوية كبيرة للشعب التونسي الشقيق .

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على عمق العلاقات التي تربط بين ليبيا وتونس وحرصها على المُحافظة على استقرارها، محذرة في الوقت ذاته من تابعيات مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون.

و في هذا السياق، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تتابع حادثة الاختطاف عن كثب وعلى تواصل مباشر مع الجانب التونسي من خلال الأخوة في المرصد التونسي لحقوق الإنسان فيما يخص شؤون المواطنين الليبيين والتونسيين في البلدين .