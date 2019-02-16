اجتماعٌ عسكريٌّ في تمنهنت يستعرض آخر المستجدات العسكرية في المنطقة الجنوبية 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بحث آمر منطقة سبها العسكرية “المبروك الغزوي”، اليوم السّبت، مع ضباط وضباط صف المنطقة، آخر التّطورات عن سير عمليات تحرير الجنوب.

وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عُقد في أرض المعارض ببلدة تمنهنت، وحضره الناطق باسم القيادة العامة، وعدد من أمراء الوحدات العسكرية في الجنوب.

وتضمن الاجتماع، استعراضا لآخر المستجدات العسكرية في المنطقة الجنوبية، وشرح آخر التطورات عن سير عمليات تحرير الجنوب.

وتطرق الناطق، باسم القيادة العامة خلال الاجتماع، إلى الكثير من الخروقات التي ضبطتها القوات المسلحة في المناطق والبلدات ،التي وقع تحريرها من الجنوب خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال معاون آمر منطقة سبها العسكرية عميد “جماعة مسعود جماعة”، إن الاجتماع ضم الكثير من ضباط وضباط الصف في الجنوب، بغرض تجديد المعنويات ورفعها، وعرض تفاصيل انطلاق عملية الكرامة التي قادها الجيش، وحارب بها التنظيمات الإرهابية في شرق البلاد.

وأكّد “جماعة”، أن المنطقة العسكرية تتواصل بشكل منتظم ومستمر، مع القيادة العامة للجيش بخصوص احتياجاتها، والتي يجري العمل على توفيرها في الفترة المقبلة؛ حتى يعمل أفراد الجيش في المنطقة الجنوبية بشكل أفضل مستقبلا.