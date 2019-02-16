الإرهاب استهدف براءة الأطفال في ليبيا وسعى إلى تجنيدهم في العمليّات الانتحاريّة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نجت بأعجوبة من مخالب داعش، الطفولة في درنة استردت البراءة واستفرغت الفكر المتطرف، وانشقت عن الصراعات العنيفة، لتعلن عن نفسها مجددًا.

ولم يتبق للإرهاب، سيطرة على عقول أطفال ليبيا كما في السابق، بل خرج مهزومًا بفكره الذي حاول مرارًا أن يحقنه في عقول الأجيال الجديدة، لبناء دولة تقتصّ دون قانون، وتتباهى بالفوضى ولا وجود للبراءة والحرية داخلها، ومن يرفضها مصيره اجتثاث رأسه لا محالة.

أشبال الخلافة، الأطفال الذين قام تنظيم داعش، بتلقينهم تدريبات على العمليات الانتحارية، وهي إحدى أشكال المسخ، الذي قام التنظيم بممارسته على شخصية أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عامًا.

حيثُ أعلن التّنظيم الإرهابي خلال العام 2015م، بتخريج دفعة سميت بـ”أشبال الخلافة” في ليبيا، والذين تراوحت أعمارهم بين 13 إلى 15 سنة، تلقوا تدريبات على مدار 3 أشهر، وتدربوا على التفخيخات والعمليات الانتحارية واستخدام الأسلحة.

إلا أنّ مصير هؤلاء الأطفال، لم يكن معروفًا بعد طرد الإرهاب مدحورًا، بفضل القوات المسلحة العربية الليبية، في تساؤل يطرحه البعض، هل قضوا مدافعين عن الفكر المتطرف، أم ارتدوا عن الإرهاب وعادوا إلى سجيتهم.

الأطفال وكما تراهم أسرهم طيور الجنة إن قضوا، وملائكة على الأرض إلى حين أن يبلغوا، اعتاد التنظيم الإرهابي، منذ مد جذوره في درنة وسرت فيما مضى على إشراكهم في جرائهم الوحشية، حيثُ أرغموهم على تنفيذ جرائم، من بينها تطبيق حد قطع الرؤوس على عدة ضحايا، ونفذوا جرائم أخرى أمام مرأى أعينهم.

وما يمارسه الإرهاب على عقول الأطفال، لم تستطع أسرهم أن تجنبهم إياه، إذ استطاعت داعش أن تملك قلوب الفتية إما بالترغيب أو الترهيب، حتى أصبحوا جزءًا لا يتمكن من مفارقتهم، بل يدافعوا بحفاوة دون تفكير، عن مبادئ لايفقهون منها شيئًا.

ولكن المدن التي حاول أن يضمها التنظيم الإرهابي لدولته في ليبيا، لم يعد يجرؤ أن يدخلها، بعد الهزيمة التي لحقت به في بنغازي وسرت ودرنة، لتعود مؤسسات الدولة داخلها من جديد.

وشهدت درنة آخر المدن المحررة من أنياب الإرهابيين، مؤخرًا، وبعد سبع سنوات عجاف متواصلة، عاشتها، بعيدا عن مظلة القانون وحكمه، وتحت مطرقة الإرهاب وسندانه، عودة العمل إلى محاكمها وافتتاح النّيابة العسكريّة الجزئيّة، حتى يعود ميزان العدل مجددًا، ليطبقه أولئك المخولون بذلك، ولا يكون الاقتصاص مجرد جرائم، ترتكب أمام أعين العامة وبأيدي أطفال لم يبلغوا بعد، دون أدلة على الظالم والمظلوم، إنما ترهيبًا لمن ينوي رفضهم.