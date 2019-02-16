قسم المشروعات في بنغازي يحدد الطرق المستهدفة بالصيانة.. تعرف عليها !

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس قسم المشروعات في بلدية بنغازي، أسامة الكزة، أن صيانة الحفر التي انتشرت مؤخرا على الطرقات، نتيجة لهطول الغيث النافع، من أولويات الأعمال القادمة التي يسعوا للقيام بها.

وأوضح الكزة، أن الطرق المستهدفة بالصيانة تم تحديدها، كما تم ابرام عقود الصيانة، مضيفا أن العائق الآن الذي يحول دون أن يباشروا بالمل هو العوامل الجوية.

وقال الكزة:”بعد توقف موسم الأمطار سوف تكون هناك صيانة سريعة للكثير من الحفر وأيضا رصف العديد من الشوارع”.

وتحصلت وكالة “أخبار ليبيا 24” على قائمة بالأماكن والطرقات المستهدفة بالصيانة، وفقًا لقسم المشروعات بالبلدية.

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