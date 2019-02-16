الكهرباء تؤكّد خروج وحدات في محطّة شمال بنغازي عن الخدمة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

كشف المتحدّث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقّتة، “ربيع خليفة”، عن خروج عدد من وحدات محطة شمال بنغازي، عن الخدمة، بسبب صاعقة .

وأكّد “خليفة”، خروج الوحدة الخامسة والسادسة والبخارية بالمحطة، لافتًا إلى أن العمل جاري علي إرجاع الوحدات إلى الشبكة من جديد .

وتشهد بعض مناطق مدينة بنغازي وعدد من المدن الأخرى بالمنطقة الشرقية، انقطاعًا للتيار الكهربائي، قد يفوت خمس ساعات في اليوم.

الجدير بالذكر أن مدينة بنغازي وضواحيها شهدت يومي الخميس والجمعة، هطول الغيث النافع، وارتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق العام، وكذلك الحال في الطريق الممتد من المدينة إلى إجدابيا غربا، ومنها إلى مدن الجبل الأخضر شرقا .

وأهابت الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية، مستعملي الطريق العام سائقي المركبات الآلية بأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالسرعة القانونية حفاظا على سلامتهم .