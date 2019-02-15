رئيس اتحاد الهوكي يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ أبرز نشاطات اللعبة

أخبار ليبيا24- خاص

كشف رئيس الاتحاد الليبي للهوكي صلاح مهني لـ”أخبار ليبيا24″ ن الاتحاد الليبي ينظم خلال هذه الفترة بطولة ليبيا للهوكي 2019 تحت سن 17 و 19.

وأضاف مهني أن 6 أندية تقدمت للمشاركة في البطولة وهي الغرارات والشموع وحي دمشق والنجوم والعلمية واعتذرت أندية النجوم والعلمين بسبب قلة الاستعداد على أن تكون مشاركتهم في كأس ليبيا للهوكي شهر 7 المقبل.

وعن البطولة قال رئيس الاتحاد الليبي للهوكي ” انطلقت في 11 يناير الماضي بمشاركة 4 أندية وهي الغرارات والشموع وحي دمشق والصباح بالفئتين” .

وتابع مهني ” انتهت مرحلة الذهاب للفئتين في فئة تحت 17 سنة يتصدر البطولة فريق الصباح ب 6 نقاط بفارق اﻷهداف على فريق الشموع ويأتي ثالثا فريق الغرارات برصيد 4 نقاط ورابعا فريق حي دمشق بنقطة واحدة”.

وقال أيضًا :”إن فئة تحت 19 سنة يتصدرها فريق الغرارات البطولة ب 7 نقاط يليه فريق الصباح برصيد 6 نقاط ويأتي ثالثا فريق الشموع برصيد 4 نقاط ورابعا حي دمشق بدون نقاط”.

وأردف رئيس الاتحاد “ستنطلق يوم الثلاثاء القادم مرحلة اﻹياب في قاعة 17 فبراير طرابلس ويلتقي حي دمشق مع الصباح تحت 17 و 19 سنة والغرارات مع الشموع تحت 17 و19 سنة”.

وختم مهني حدسثه :”يوم 26 فبراير الجاري سيتوجه حكام من لعبة الهوكي لجمهورية مصر لحضور دورة حكام تحت إشراف الاتحاد العربي للهوكي

يشار إلى أن مسابقات الهوكي تستقبلها قاعة 17 فبراير بالمدينة الرياضية طرابلس وقاعة اﻷلعاب الرياضية في مدينة مصراتة.