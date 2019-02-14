الرقابة على الأغذية يرفض شحنة حلوة (لهاية أطفال)

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة حلوة مصاصة على شكل ( لهاية أطفال ) العلامة التجارية : Baby candy B&C.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن الكمية : 149 كرتونة، وبلد المنشأ والمصدر تركيا، ونقطة وصول الشحنة فرع الخمس.

وأوضح المركز أن الرفض لاحتوائها على لون محظور Tatrazine E102 الذي يُحضر استعماله في الأغذية بحسب المواصفة الليبية القياسية رقم 15-2015 للحدود القصوى للمضافات المسموح بها في تصنيع الأغذية.