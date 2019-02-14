تعادل مخيب في دربي الأهلي طرابلس والمدينة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

حسم التعادل السلبي، اليوم الخميس، لقاء دربي الجوار الذي جمع الأهلي طرابلس، ومنافسه المدينة على ملعب طرابلس في ختام مباريات الجولة السابعة من المجموعة الثانية للدوري الليبي.

وجاءت المباراة، في مستوى فوق المتوسط، وشهدت العديد من الفرص للفريقين .

وبهذا التعادل، أصبح لدى المدينة 13 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتقى الأهلي طرابلس للمركز الخامس برصيد 11 نقطة .

وبدأ الأهلي طرابلس، بقوة، وخلق فرصتين عن طريق مفتاح طقطق، أبرزها تسديدته القوية من خارج المنطقة في الدقيقة الـ 10، لكن حارس المدينة كان في المكان المناسب.

وفي الدقيقة 12، قاد المحترف كرست، هجمة من الجهة اليسرى كاد أن يباغت بها الأهلي طرابلس، لكن كرته اليسارية ابتعدت عن قائم نشنوش الأيمن بقليل.

وفي الدقيقة 35 اخترق ماكسيم جونيور، الجهة اليسرى للمدينة، ووضع كرة عرضية تغيرت من مدافع المدينة واصطدمت بالعارضة.

ومن جديد أنقذ حارس المدينة حكيم التركي، أبرز فرصة في المباراة بعد تسديدة قوية لصالح الطاهر، وهو في مواجهة المرمى بعد تلقيه تمريرة متقنه من سالم عبلو .

وأول فرص الشوط الثاني كان للمدينة في الدقيقة 47 بعد تسديدة من حسام العباني علت مرمى الأهلي طرابلس.

وكاد مهاجم المدينة معصتم بوشناف أن يخطف كرة راسيه في الدقيقة 80، لكن نشنوش كان في المكان المناسب واستحوذ على الكرة.

ومن جديد يتسرب الخطير سالم عبلو من الجهة اليسرى في الدقيقة 62 ويضع كرة عرضيه باتجاه علي معتوق الذي سدد بعيداً عن مرمى المدينة.

وجرب مفتاح طقطق التسديد من جديد في الدقيقة 64 لتصطدم كرته بعارضة التركي، وكاد البديل انيس سالتو أن يخطف الفوز للأهلي طرابلس في الدقيقة 88، لكن ردة فعل حارس المدينة كانت سريعة وابعدت الكرة .