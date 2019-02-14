بعد العثور على العديد من المستندات لتورط حكومته .. إردوغان راعي التطرف في ليبيا

بعد العثور على العديد من المستندات لتورط حكومته .. إردوغان راعي التطرف في ليبيا العثور على مبالغ مالية من العملة الليبية فى إحدى السيارات المستهدفة ومستندات وبعض الأرواق وتذكرة سفر إلكترونية على الخطوط التركية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقب الغارة الجوية التي شنها طيران مجهول ليلة البارح الأربعاء واستهدفت موكباً لتنظيم القاعدة جنوب غرب مدينة أوباري جنوب ليبيا، نشر موقع المرصد الليبي الإلكتروني مقطع فيديو وصور توضح العثور على مبالغ مالية من العملة الليبية فى إحدى السيارات المستهدفة ومستندات وبعض الأرواق وتذكرة سفر إلكترونية على الخطوط التركية فيما كان القتلى يرتدون أزياء عسكرية .

وبينت الصور والمقطع، جثتين مشوهتين من جراء القصف فيما أكد مصدرها بأن عدد الجثث المتواجدة فى المكان أربعة جثث اثنين منها مبتورة ومشوهة وبرفقة أحدهم مستند تعريف دم جزائري باسم ” سيدي أنصاري ” صادر عن ولاية أدرار الجزائرية .

الافريكوم ينفي

ونفت القوّات الأمريكيّة في أفريقيا “الافريكوم” قصف موقع كان يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري، مساء أمس الأربعاء.

وكان الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، قال في وقتٍ متأخر أمس: إن القوات الأمريكية في أفريقيا قصفت موقعٍ كان يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري.

وأضاف السلاك في حسابه بموقع “تويتر”، أن هذا القصف يأتي في إطار التنسيق المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في حربها على الإرهاب.

وبيّن السلاك أن هذا العمل يأتي بعد لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونظيره الأميركي“مايك بومبيو” في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الأسبوع الماضي، وأكد فيه الطرفان استمرارَ التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف.

اتصالات

وكالة أخبار ليبيا 24 حاولت الاتصال ببعض الجهات الأمنية والعسكرية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول وجهة هذا الرتل، وهوية بعض القتلة جراء القصف، لكن المصادر العسكرية حاولت التكتم على الموضوع حتى ظهور التحقيقات الأولية في هوية الطائرات التي قصف الرتل، وجثث القتلي وتابعيتهم .

ولكن ما لفت انتبه المسؤولين بالوكالة وجود تذكر سفر من أحد الإرهابيين إلى دولة تركيا .

تورط تركيا

وهنا نعدو إلى تصريحات الناطق باسم الجيش الليبي عميد أحمد المسماري في أكثر من مناسبة وتأكيده على تورط تركيا في دعم الجماعات الإرهابية بكامل أطيافها في ليبيا .

وهذا الدعم الواضح ينافي المساعي الأممية لإيجاد حل سياسي في ليبيا، وتسير تركيا في اتجاه معاكس، من أجل إطالة أمد الأزمة والاقتتال الداخلي، بتصدير الأسلحة ومساعدة الجماعات الإرهابية للتحرك في ليبيا .

أسلحة تركية

ومنذ بداية العام الجديد، أعلنت السلطات الليبية أكثر من مرة أنها اعترضت شاحنات أو مركبات أو حاويات تحتوي على أسلحة تركية في عدد من المدن الليبية، تحمل في معظمها معلومات مضللة، إحداها كانت تحمل شعارات ألعاب الأطفال.

ومرة بعد أخرى، أصبحت المعلومات حول الدعم التركي لجماعات ليبية متطرفة أمرًا غير قابل للتشكيك. وتشير محاولة اغتيال لأحد المحققين الأساسيين في قضية الشحنات الليبية إلى أن هناك الكثير من المعلومات لا تزال مجهولة، وأن هناك من يحاول إخفاء المعلومات!

يشار إلى أن الجهات الأمنية في ميناء الخمس تمكنت في 18 ديسمبر 2018، من ضبط على سفينة أسلحة تركية،السفينة التي أنكرت تركيا علمها بها تمثل انتهاكًا واضحًا لقرار حظر الأسلحة على ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة.

وبعد هذه الحادثة بوقت قصير، صادرت السلطات مرة أخرى 4 مليون رصاصة على متن سفينة شحن تركية.

قرار إردوغان

وفي ظل إدارة رجب طيب إردوغان، التي تستمر منذ 15 سنة، أصبحت تركيا دولة مصنعة للأسلحة، وعندما تتدفق الأسلحة، فهذا يعني أن إردوغان يريدها أن تتدفق، خصوصًا أن عمليات الضبط شملت شحنات كبيرة من الأسلحة عبر الموانئ التركية.

وعاقب إردوغان مجموعة من الصحفيين الأتراك الذين حاولوا التحقيق في قضايا شحنات الأسلحة المتكررة، وأمر دائرة الاستخبارات التركية بالتوقف عن التحقيق في الملابسات.