من أجل الصمود والتعافي.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمول 11 موقعًا في ليبيا

من أجل الصمود والتعافي.. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمول 11 موقعًا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

11 موقعًا في ليبيا تلقى الدعم لإعادة الصيانة والتأهيل من جديد خلال العام الماضي, من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي قام بتمويله الاتحاد الأوروبي.

وتبنى البرنامج مشاريع صيانة مدرسة المجاهد والمعهد الهندسي العالي بمدينة بنغازي، والعيادة المركزية ومعهد المهن العالي في صبراتة، وقسم النساء بالمستشفى العام مرزق، ومستشفى عطية الكاسح العام في الكفرة، وفقًا لما أكده في تغريدة له.

وانتهى البرنامج الإنمائي نهاية شهر يناير الماضي، من عملية صيانة مستشفى الشهيد عطية الكاسح والذي يُعد أكبر مؤسسة صحية في جنوب شرق ليبيا، وتعرض لأضرار كبيرة جراء العنف الذي شهدته المدينة خلال السنوات القليلة الماضية، وقام بتسليمه إلى بلدية الكفرة.

وتأتي هذه المبادرة لإعادة تأهيل المؤسسات في ليبيا والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، والذي زود المستشفى بسيارتي إسعاف مجهزتين خلال سنة 2017، ويعمل حاليا على صيانة عيادة ليبيا وعيادة المختار بالإضافة إلى فرع جامعة بنغازي بالكفرة.

مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي، يعد مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذها بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وبلديات طرابلس وصبراتة وسبها ومرزق وبنغازي والكفرة.

وينفذ هذا المشروع في إطار برنامج بقيمة 90 مليون يورو لإدارة تيارات الهجرة المختلطة في ليبيا من خلال توسيع مجال الحماية ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية” الذي تموله نافذة شمال إفريقيا لصندوق لإتحاد الأوروبي الائتماني للطوارئ لإفريقيا.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تعزيز حماية و صمود المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في ليبيا.