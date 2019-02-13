رغم تحذير الجهات الأمنية بالضرب بيد من حديد .. استمرار عمليات تهريب المركبات الآلية إلى السودان تظل عمليات التهريب لعدد كبير من السيارات الليبية رائجة ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي الذي يعاني أساساً من عمليات التهريب الأخرى

أخبار ليبيا 24 – خاص

لم تتوقف عمليات تهريب السيارات من ليبيا إلى دول الجوار، وذلك بسبب ما يحققه المهربين من أرباح كبيرة من المال في هذه التجارة غير المشروعة، وبالرغم من الجهود الأمنية التي تبذل للإيقاع بشبكات تهريب السيارات إلا أنها ما تزالت مستمرة .

وقبل أيام ضبط أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري من اثنين يحملان الجنسية السودانية يقومان بتفكيك مركبة داخل “رابش” الكويفية .

وفور ورود المعلومات إلى المركز من مصادره الخاصة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم انتقال أعضاء التحريات إلى عين المكان وعند دخول أحد الجراجات، وجدوا أجزاء لمركبة نوع “لاندروفر” اللون أصفر موجودة داخل أكياس مُعِّدة لنقلها إلى خارج البلاد .

وأكد مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغازي، ضبط الشخصين القائمين على هذا العمل، وبالاستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهما وبأنهما ينويان نقل المركبة المفككة من مدينة بنغازي إلى مدينة جالو ومنها إلى دولة السودان .