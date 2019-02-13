لانشغاله بلقاء الوفود الأجنبية في الرجمة .. المسماري : من المفترض أن يصل القائد العام لسبها

لانشغاله بلقاء الوفود الأجنبية في الرجمة .. المسماري : من المفترض أن يصل القائد العام لسبها وتأتي هذه الزيارة بتعليمات من القائد العام من أجل متابعة سير العمليات العسكرية لتأمين الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش عميد أحمد المسماري نية القائد العام المشير خليفة حفتر زيارة مدينة سبها ومطار تمنهنت .

وأوضح المسماري أنه نظرًا لإنشغال المشير حفتر بلقاء عدد من الوفود الأجنبية في مقر القيادة في الرجمة حال بينه وبين هذه الزيارة .

وكان كل من رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، وآمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، والأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء عبدالكريم هدية، ومدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي، والناطق باسم الجيش عميد أحمد المسماري، قد وصلوا مساء اليوم الأربعاء إلى غرفة العمليات الكرامة بقاعدة تمنهنت لمتابعة العمليات العسكرية الشامة في الجنوب.

وتأتي هذه الزيارة بتعليمات من القائد العام من أجل متابعة سير العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتأمين الجنوب.

ومن جهته، قال مصدر عسكري مطلع إن هناك تحرك لعدد من الكتائب التابعة لقوات الصاعقة متجهة للجنوب الليبي”.

وأضاف المصدر إلى أن “أعيان قبائل التبو في سبها قدموا طلبًا لغرفة العمليات التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بسحب الكتائب المتواجدة حاليًا على مشارف مدينة مرزق، وذلك لوجود عناصر بهذه الكتائب تنتمي إلى قبيلة أزوية وأولاد سليمان”.

يذكر بأن قبيلة التبو لديها صراعات قبلية سابقة مع قبيلة أزوية في الكفرة وكذلك أولاد سليمان في مدينة سبها أخرها كان في منتصف العام الماضي.

وأشار المصدر العسكري أن “طلب التبو بسحب هذه القوات وتسليم المدينة إلى قوات أخرى تابعة للجيش لا يوجد بها عناصر من هذه القبائل والأقرب لذلك هي قوات الصاعقة”، مشيرا إلى أن “هناك معلومات تشير إلى تحرك عدد من كتائب الصاعقة باتجاه الجنوب”.

يشار أن آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس أبوحمادة من أهل مدينة مرزق حيث عاش فيها فترة الطفولة والشباب وله فيها أقارب وأبناء عمومة وكانت له تجربة سابقة في الجنوب عام 2012 ويحظى باحترام ومحبة كافة أهل المنطقة .

وأعلن قائد الجيش المشير خليفة حفتر في الخامس عشر من يناير انطلاق عملية عسكرية لتطهير مناطق الجنوب الغربي للبلاد من إرهابيي تنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، والعصابات الإجرامية.