أمريكا تتعهد باستعادة عناصر داعش الأجنبية لبلدانهم ويأتي ذلك في ظل تستعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها من سوريا

أخبار ليبيا 24

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لمساعدة الدول التي تريد إعادة عناصر تنظيم “داعش الإرهابي” المعتقلين من مواطنيها مع عائلاتهم في سوريا.

ودعا مسؤول أمريكي، بحسب وكالة “فرانس برس”، الدول إلى العمل سريعا جدًا على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا الى سوريا للقتال إلى جانب “داعش”.

وأضاف المسؤول أن الوقت الذي يمكن خلاله لأمريكا تقديم المساعدة لهذه الدول باستعادة المقاتلين يضيق.

ويقاتل التنظيم الإرهابي، في جيبه الأخير في بلدة هجين بدير الزور، وسط شن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عملية عسكرية أخيرة ضده قبل أيام.

وكان الرئيس المشارك في هيئة العلاقات الخارجية بـ “الإدارة الذاتية”، عبد الكريم عمر، قال في سبتمبر من العام الماضي، إن الإدارة تحتجز نحو 500 مقاتل أجنبي و500 فرد آخرين من نحو 40 دولة بعد هزيمة “داعش” العام الماضي على كل الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا تقريبًا.

ويشكل العائدون من صفوف “داعش” خطرًا كبيرًا على دولهم من وجهة نظر أمنية، إذ يخشى أن يكون هؤلاء المقاتلون حملوا أفكارًا متطرفة تنطوي على العنف والقتل.

وتواجه دول أوروبية صعوبات بشأن كيفية التعامل مع مقاتلي داعش وعائلاتهم العائدين من مناطق القتال في سوريا والعراق، خاصة بعد أن فقد التنظيم معظم أراضيه التي كان يسيطر عليها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أعلن، في 29 يناير الماضي، استعداد بلاده لعودة عشرات مقاتلي داعش الفرنسيين الذين اعتقلتهم السلطات الكردية في سوريا.

وأضاف كاستانير،، أن الأمريكيين ينسحبون من سوريا وهناك أشخاص في السجن محتجزون بسبب وجود الأمريكيين هناك وسيفرج عنهم، وهم سيرغبون في العودة إلى فرنسا مرة أخرى.

وأشار إلى أن 130 معتقلًا فرنسيًا من مقاتلي “داعش” سيفرج عنهم في الأسابيع القبلة، معبرًا عن رغبته في أن يمثل جميع العائدين إلى فرنسا على الفور أمام العدالة.

ويأتي ذلك في ظل تستعد الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها من سوريا، في حين أعلن الرئيس، دونالد ترامب، أنه سيعلن الأسبوع الحالي القضاء على التنظيم بشكل نهائي.