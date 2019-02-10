مواجهات درنة الأخيرة تقضي على قيادي بارز لدى الجماعات الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت القوات المسلحة الليبية، من القضاء على أبرز القيادات العسكرية لدي الجماعات الإرهابية عبدالعزيز الجيباني الشهير بـ”زيزو”، خلال المواجهات المسلحة في محاور وسط المدينة بالمدينة القديمة “الأزقة الأربعة” في درنة.

حيثُ عُثر على جثته، اليوم الأحد، مرمية بالمدينة القديمة، بعد أن تواردت أنباء عن هروبه، والتي اتضح فيما بعد أنها ما كانت إلا مجرد تغطية على خروجه من محور وسط البلاد.

الجيباني، من مواليد 1978، ومن سكان شارع الكوي الفرعي المجاور لشارع البحر بوسط المدينة، التحق بكتيبه ابوسليم خلال تأسيسها في فبراير 2011، وأصبح من ضمن المسؤولين العسكريين بها، وأصبح قياديا ومسؤولا عسكريا وأمنيا لدي مجلس شورى مجاهدي درنة منذ تأسيسه في ديسمبر 2014، وكُلف أمرًا وقياديا في محاور القتال في جنوب مدينة درنة “الظهر الحمر”.

وشارك في القبض على شباب مؤيدين للقوات المسلحة من مدينة درنة، مطلع العام الماضي، وهم حسين البرعصي وأحميدة القناشي، حيث قام الإرهابي بالقبض عليهم وتسليمهم للسجن الخاص بالشورى المعروف بسجن بشارة، وعُرض إصدار لتحقيق معهم من قبل شخص ملثم قبل أن يتم إعدامهم رمياً بالرصاص.



كُلف الجيباني، كمسؤول لسجن ضالع في عمليات التعذيب حسب شهود عيان، ومتورط في عمليات قصف مطار الأبرق عندما تم تكليفه مسؤولاً لسرية الصاروخية، وبترت رجله بالخطأ عند زرعه للألغام بوديان المحور الجنوبي.

وخلال شهر رمضان الماضي قامت قوة مكافحة الإرهاب بعملية نوعية داخل شارع الكوي، حيث تواردت أنباء آنذاك بتواجده هناك قبل التحرير، إلا أنه أثناء مداهمة منزله لاذ بالفرار.

وكانت قد حاصرت قوات الجيش الليبي أمس السبت، منزلين تحديدا في حي المدينة القديمة، ويتواجد بها عددا من العناصر المتطرفة من الصف الأول، من بينهم زيزو الجيباني ومحمد التومي) باﻹضافة إلى عناصر أخرى لها ألقاب ( لأصمع وحذيفة وطلحة) وهذه الألقاب رصدت بحسب مراسلاتهم على “القبضة اللاسلكية”.