الأهلي بنغازي يعبر نجوم إجدابيا بصعوبة

أخبار ليبيا24- خاص

تفوق فريق الأهلي بنغازي على نظيره نجوم إجدابيا على ملعب شيخ الشهداء اليوم الأحد بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي .

الشوط الأول من اللقاء انتهى سلبياً 0-0 ،ونجح الأهلي في فك طلاسم دفاع نجوم إجدابيا في الدقيقة 71 براسية المدافع جبريل البقرماوي بعد أن تلقى كرة مرفوعة من البديل عبد الله عبد الرحيم.

وفي الدقيقة 87 مرر عبد الله عبد الرحيم كرة ثمينة للمهاجم كوفري نجح في تسجليها هدف ثاني لأبناء المشوار الطويل وقبل النهاية بدقيقة غالط عبد الناصر العروسي حارس الأهلي بنغازي بكرة ثابتة قلص بها الفارق .

وبعد هذا الفوز أصبح الأهلي بنغازي برصيد 12 فيما تجمد رصيد نجوم إجدابيا عند 8 نقاط .