بالفيديو .. سلاح الجو يجبر طائرة مدنية على الهبوط في مطار تمنهنت

بالفيديو .. سلاح الجو يجبر طائرة مدنية على الهبوط في مطار تمنهنت مقاتلات سلاح الجو الليبي تمكنت من إجبار الطائرة على الهبوط في مطار تمنهنت بسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلامي الحربي التابعة للقيادة العامة صباح اليوم الأحد عن اعتراض طائرة مدنية أقلعت من حقل الفيل .

وأوضحت الشعبة في بيان لها اليوم الأحد – على صفحتها الرسمية على الفيسبوك – أن مقاتلات سلاح الجو الليبي تمكنت من إجبار الطائرة على الهبوط في مطار تمنهنت بسبها، الواقع تحت سيطرة القوات المسلحة .

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت أمس السبت محيط مطار الفيل بعد هبوط طائرة به، تقل آمر المنطقة العسكرية سبها “علي كنه” التابع للمجلس الرئاسي .

وأكد مصدر عسكري مطلع – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – وصول آمر المنطقة العسكرية سبها علي كنه المكلف آخيرًا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى حقل الفيل النفطي .

وأوضح المصدر أن الطائرة التي هبطت في حقل الفيل ظهر اليوم كانت تقل “كنه” ومجموعة من الضباط العسكريين التابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق .

وذكر المصدر أن “كنه” عقد اجتماع موسع مع قيادات المجموعات الاجرامية المتواجدة بالحقل في مبنى إدارته .

وأشار إلى أن الاستهداف لم يكن مباشراً وعلى الارجح أن العملية كانت لغرض التنبيه وقدرة المقاتلات على رصد وتحديد موعد هبوط أي طائرة في المنطقة .