بعد سنتين من إعلان التحرير .. القبض على أحد العناصر الإرهابية المندس في بنغازي

بعد سنتين من إعلان التحرير .. القبض على أحد العناصر الإرهابية المندس في بنغازي وجاءت هذه العملية بعد التحري وجمع المعلومات حول الإرهابي الذي حاول مراوغة الأجهزة الأمنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر البحث الجنائي من القبض على أحد العناصر المندسة لتنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة بنغازي .

وجاءت هذه العملية بعد التحري وجمع المعلومات حول الإرهابي الذي حاول مراوغة الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي .

وكانت القائد العام المشير خليفة حفتر قد أعلن في الخامس من يوليو من العام 2017 عن “تحرير بنغازي من الإرهابيين”، متحدثا في كلمة له عن أن “النصر تحقق بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية”.

وتمكن قوات البحث الجنائي في اليومين الماضيين من القبض على الإرهابي المدعو “صالح سعيد صالح سليمان الحاسي” من سكان منطقة رأس أعبيد في وسط بنغازي .

وبعد مواجهة الإرهابي بالمعلومات المثبتة حوله، أعترف أثناء التحقيق بأنه أحد أفراد تنظيم أبناء الربيعي الإرهابي وكان له نشاط ظاهر من خلال الوقوف في الاستيقافات في منطقة رأس أعبيده للقبض على عناصر من الجيش والشرطة وإرهاب المواطنين.

وبحسب المكتب الإعلامي للقسم، فقد تمت إحالة الإرهابي إلى النيابة العامة ليقف بين يد القضاء .

يشار إلى أن الإرهابي”صالح سعيد صالح سليمان الحاسي” الملقب بــ “خناين” من مواليد الثاني من فبراير عام 1988 ببنغازي، ويعمل في شركة الخدمات العامة .