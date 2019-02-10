الحكومة التشادية تعلن رسميًا اعتقال رئيس أركان المعارضة الهارب من ليبيا أنهم كانوا يتحصلون على المال والسلاح والعربات من أطراف فى مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الحكومة التشادية رسمياً، اليوم الأحد، أسر رئيس أركان مليشيا ”اتحاد قوى المقاومة” المعارضة المعروفة اختصارًا باسم “UFR” التي تضم عدة مليشيات معارضة تحتها كإتلاف مسلح يتزعم قيادته العليا المتمرد المقيم فى قطر ”تيمان آرديمي”، وذلك رفقة عدد من مقاتلي التمرد وقد بات 250 منهم منذ يوم أمس السبت في أيدي قوات الدفاع والأمن فى منطقة الدفاع ” رقم 8 – أمجاراس ” وذلك وفقا لما نقلته صحيفة ”الوحدة إنفو” الحكومية التشادية عن مسؤولين مقربين الرئيس إدريس ديبي بينهم وزير الدفاع.

وقالت الصحيفة بإن هؤلاء أُسروا وضبط بحوزتهم تسع سيارات ”شاحنة صغيرة” تحمل شعار المليشيا وسلموا أنفسهم لقوات الدفاع والأمن.

وأشارت الصحيفة بأن أسر هؤلاء تم بعد تدمير موكب آخر للمتمردين بالكامل من قبل الجيش، وتم إحراق حوالي 40 سيارة، وفقا لتقييم أولي قدمته وزارة الدفاع بالتعاون والاشتراك مع القوات المسلحة الفرنسية .

وفى تسجيل مصور من مكان الإعتقال ، أقر المتمرد عثمان محمد لوزير الدفاع التشادي ” داود يايا ابراهيم ” ورئيس أركان الجيش ” طاهر اردا ” الذان تواجدا بعين المكان فور إعتقالهم بقوة الجيش الحكومي ومن جانبه اعتذر المتحدث باسم الحركة للشعب التشادي ووعد بخدمة تنمية تشاد وقال بأنهم كانوا يتحصلون على المال والسلاح والعربات من أطراف فى مصراتة “.