ترحيل 19 مهاجر غير شرعي من مطار بنينا

أخبار ليبيا24- خاص

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى بالتعاون مع قسم النجدة، عبر مطار بنينا الدولي، اليوم السبت عدد “19”، مهاجر غير شرعي من الجنسية الباكستانية.

وقال مسؤول الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أمجد الورفلي، إن المهاجرين المرحلين كان قد ألقي القبض عليهم من قبل مباحث جوازات مطار بنينا الدولي الفترة الماضية، وتم تسليمهم مركز إيواء قنفودة التابع للجهاز في بنغازي .

وأضاف الورفلي أن تعليمات صدرت من مدير فرع بنغازي المقدم أشرف أهويدي، ومن رئيس الفروع في المنطقة الشرقية عميد إدريس الكاتب بالترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم .

وأشارمسؤول الإعلام في الجهاز إلى أنه جرى الترحيل على متن الخطوط الليبية إلى مطار عمان في المملكة الأردنية ومنه سوف يرحلون إلى جمهورية باكستان.