زوجة الإرهابي “محمد عبد الحفيظ” تورط قادة الإخوان في تسجيل صوتي وتورط هذه الشهادة الخاصة بزوجة الإرهابي "محمد عبدالحفيظ" جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا في التسبب في ترحيله

أخبار ليبيا 24

ظهرت رسالة صوتية لزوجة الإرهابي الإخواني محمد عبدالحفيظ المتهم باغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات والذي تم ترحيله من تركيا إلى مصر مؤخرا تحكي فيها كواليس اتصالاتها الأخيرة بزوجها قبل ترحيله.

وقالت نصا في تسجيلها الصوتي المتداول عبر صفحات إخوانية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها كانت في تواصل مع زوجها عبر الهاتف بشكل متواصل، وهي شاهدة على أنه ختم دخول لتركيا، وبعد ختم الدخول حدثت مشكلة وقال لزوجته “في مشكلة بسيطة وانا كلمت ناس كتير صحابي وهما كلموا مسؤولين وهما هيحلوا الموضوع ان شاء الله”.

وأبلغها أيضا بأنه أخبر ضباط المطار التركي انه عليه حكم اعدام في وجود مترجم ترجم كلامه بشكل صحيح ١٠٠٪، وقال الضباط الأتراك له إنهم فهموه وعلموا أنه معارض سياسي.

وفي الساعة التاسعة مساءً من السابع عشر من يناير الماضي كان يكلم زوجته وأبلغها أن هناك شخص سيأتي إلى المطار وسيخرجوا معا وفي أثناء المكالمة قالها دقيقة وهرجعلك وأغلق الهاتف وتم انقطاع التواصل معه بشكل كامل وبعد ذلك اكتشفت ترحيله إلى مصر.

وتورط هذه الشهادة الخاصة بزوجة الإرهابي “محمد عبدالحفيظ” جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا في التسبب في ترحيله على الرغم من علمهم كل قصته، الأمر الذي كان سببا في موجة غضب كبرى من شباب الجماعة على القيادات عقب سماعهم هذا التسجيل الصوتي.