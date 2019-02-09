بعد تأكيد مصادر عسكرية وصول “كنه” إلى الحقل .. الرئاسي استهداف حقل الفيل يعدّاعتداءً إرهابيّا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أدان المجلس الرّئاسي بأقسى عبارات التنديد، القصف الذي تعرّضت له طائرة مدنية، وقال بأنها كانت تقلّ عددا من الجرحى، من حقل الفيل، إلى مستشفيات طرابلس، بحسب قوله .

وقال “الرئاسي” أن الهجوم يعتبر اعتداء إرهابيا لا تسمح به كل الأعراف والقوانين الدولية وهو جريمة، ضد الإنسانية ما يجب أن تقع، حيث استهدف أيضا البنية التحتية ومدرج المطار

وقد أشار بلاغ المجلس، أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكي يقدموا المؤيدات القانونية للإدانتهم إلى الهياكل الدولية عبر وزارة الخارجية.

وكان مصدر عسكري مطّلع أكّد (لأخبار ليبيا 24) وصول آمر المنطقة العسكرية لسبها “علي كنه” المكلف مؤخرا من قبل رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومجموعة من الضباط العسكريين التابعين لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، على متن الطائرة التي حطت مساء اليوم السبت في حقل الفيل النفطي .

وذكر المصدر أنّ “كنه” عقد اجتماعا موسعا مع قيادات المجموعات الإجرامية المتواجدة بالحقل في مبنى إدارته .

وأشار إلى أن الاستهداف، لم يكن مباشراً وعلى الأرجح أنّ العملية كانت لغرض التنبيه وقدرة المقاتلات على رصد، وتحديد موعد هبوط أي طائرة في المنطقة .

وأضاف أنّ المطار استخدم مرتين خلال الأيام الماضية، لنقل مصابي العصابات الإجرامية منه، لافتًا إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي، قد استهدفت مواقع بمحيط مهبط مطار حقل الفيل بالتزامن مع هبوط طائرة خاصة بشركة طيران النفط تقل “كنه” ومعاونيه .

ومن جهتها، أعلنت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، عدم سيطرتها على طائراتها الموجودة في طرابلس وأنها خاضعة للإدارة غير الشرعية الموجودة هناك

يذكر أن غرفة عمليات القوات الجوية أعلنت قبل يومين، حظر الطيران في المنطقة الجنوبية دون تنسيق مسبق معها .