الأركان العامة تنفي صدور قرار منع إقامة وقفة “بنغازي تحررت وتنتخب” ما تقوم به قنوات الإرهاب الممولة من الخارج الغرض منه هو التحريض ضد قواتكم المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري اليوم السبت بأنه لا صحة للأنباء المتداولة حول صدور قرار بمنع إقامة وقفة بمدينة بنغازي تحت شعار “بنغازي تحررت و تنتخب”.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة في بيان لها أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق مكفول بموجب الدستور الليبي وبما لا يتعارض أو يخالف الأمن العام والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة .

وقال المكتب الإعلامي إن ما تقوم به قنوات الإرهاب الممولة من الخارج الغرض منه هو التحريض ضد قواتكم المسلحة عن طريق بث الأكاذيب و الأخبار المغلوطة؛ داعية المواطنين لتوخي الحذر من مثل هذه القنوات المحرضة .

يشار إلى أن ناشطو مدينة بنغازي، دعوا الأهالي للخروج كافّة في مظاهرة حاشدة في ساحة شهداء الكيش أمس الجمعة، للمطالبة بحقهم الذي وصفوه بــ”المشروع” في انتخاب المجلس البلدي لبلدية بنغازي، تحت شعار “جمعة بنغازي تحررت وتنتخب”.

ووجّه الناشطون الدعوة لنازحي مناطق وسط البلاد والصابري والليثي والقوارشة وقنفودة وجميع أهالي بنغازي، للمشاركة في المظاهرة من أجل انتخاب مجلس للبلدية.