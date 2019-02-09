بروفايل .. “بن ساسي” رحيل مُحفّظ القرآن

أخبار ليبيا 24 – خاص

لا يمكن أن تمر مرة واحدة محاولاً فيها البحث عبر شبكة الإنترنت عن الشيخ الراحل “محمد أحمد بن ساسي” دون أن يظهر لك مقطع فيديو مُصور لا يصل إلى دقيقتين اثنين، يُردد فيه الشيخ “صلاة الكمال في باهي الجمال”، مادحاً الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

وُلد الشيخ الراحل، محفظ القرآن الكريم، بمصراتة في العام 1915م، إذ حفظ القرآن الكريم باكراً، ولم يتجاوز عمره وقتذاك 15 عاماً، ودرس الأزهرية وابن عقيل وأقرب المسالك بزاوية شنيشح، وهي واحدة من أشهر الزوايا الدينية بمصراتة.

وتولى الفقيد إمامة المصلين بجامع السور بالمقاوبة سنة 1935م، وفي العام 1972م انتقل للإمامة والخطابة بجامع الشيخ إمحمد، وتعليم القرآن الكريم بزاوية البي.

قرأ الفقيد القرآن على يدي الشيخ “محمد قرواش”، وحفظه علي يدي الشيخ “محمد الصوفي”، ومن بين العشرات الذين حفظوا على يديه القرآن الدكتور الراحل “عمر التومي الشيباني”، والشيخ القارئ “محمد حسن بازينة”، الشيخ “عمر الرايس”

أقعده المرض خلال الأعوام الماضية، وتوفى يوم أمس الجمعة، وشيّع أهالي المدينة صباح اليوم السبت، جثمانه إلى مثواه الأخير، بعد أزيد من قرنٍِ من الزمان، قضى جله في تعليم القرآن.